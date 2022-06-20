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    Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

    Genel anestezi uygulanan İngiliz başbakan için yapılan operasyon başarılı geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:24
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    Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

    Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Johnson, "sinüslerinde küçük ve rutin bir operasyon" geçirdi.

    Genel anestezi uygulandı

    Johnson'a genel anestezi uygulandığı ve şu anda evinde dinlendiği bilgisi paylaşıldı.

    Guardian'ın haberine göre, görev, bu süreçte Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'da olacak.

    Başarılı operasyon

    İngiliz başbakanın sözcüsü, Boris Johnson'ın salı günü göreve dönüp dönmeyeceğinin "nasıl hissettiğine" bağlı olduğunu söyledi.

    Başbakanlık, bir süredir hazırlığı yapılan operasyonun başarılı geçtiği notuna da yer verdi.

    Boris Johnson hastaneye kaldırıldı #1


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