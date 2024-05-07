Gara'da 2 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Bu bağlamda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava operasyonu ile öldürüldüğü açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
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