Euro
10.261
0.02%
Dolar
8.399
-0.19%
Altın
507.4
-0.33%
Borsa
1.447
-0.33%
Bitcoin
320.380
12.61%
EXEN Coin
40.83
5.44%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    MİT ve TSK'nın Duhok'taki nokta atışı operasyonunda teröristler hedef alındı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele, büyük bir titizlikle yürütülüyor.

    Son operasyon, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlendi.

    İSTİHBARATIN ARDINDAN OPERASYON

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK'lı teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından operasyon kararı alındı.

    TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI

    Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşarak Duhok kırsalında bulundukları tespiti üzerine düzenlenen hava harekatıyla, aralarında 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #2

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #3

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir