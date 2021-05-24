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- Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın Duhok'taki nokta atışı operasyonunda teröristler hedef alındı.
- AA
- 24.05.2021 - 15:36
- Güncelleme : 24.05.2021 - 16:23
Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele, büyük bir titizlikle yürütülüyor.
Son operasyon, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlendi.
İSTİHBARATIN ARDINDAN OPERASYON
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK'lı teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından operasyon kararı alındı.
TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI
Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşarak Duhok kırsalında bulundukları tespiti üzerine düzenlenen hava harekatıyla, aralarında 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO