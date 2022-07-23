İngiliz basınından Türkiye'de tatil önerisi

Türkiye'nin güney sahillerinde konaklamak isteyen İngiliz turistler için sunulan seçenekler dikkat çekiyor.

Yaz mevsiminde Türkiye, İngiliz turistlerin uğrak tatil noktası haline geliyor.

Özellikle hava sıcaklığının yüksek değerlerde seyrettiği Ege ve Akdeniz sahilleri, İngilizler için vazgeçilmez yerler arasında sıralanıyor.

500 sterlinin altında tatil

İngiltere basınından Sun gazetesi, "Her şey dahil Türkiye tatilleri, eylül ayında kişi başına 500 sterlinin altına iniyor" şeklinde bir haber yayınladı.

Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde 7 gecelik konaklamanın kişi başına yaklaşık 400 sterline kadar gerileyeceği belirtildi.

7 gece her şey dahil tatil paketleri

Söz konusu tatil paketinin, 30 Eylül'de Londra'dan uçuşları da içerdiği, ancak transferler ve bagaj için ayrıca ödeme yapılması gerektiği belirtildi.

Benzer şekilde ilave ödemeler gerektirebilecek 7 gece her şey dahil tatil paketleri, kişi başı fiyatlarıyla şu şekilde sıralandı:

Hangi otel kaç sterlin

"21 Eylül'den itibaren Dalaman'da 4 yıldızlı otel 434 sterlin; Side'nin yanı sıra Alanya'nın iki farklı noktasında 5 yıldızlı oteller sırasıyla 445, 468 ve 489 sterlin; Bodrum ve Dalaman'da 3 yıldızlı otel ise 492 ve 496 sterlin."





İngilizlere Türkiye'de tatil seçeneği

Times gazetesi de "Avrupa'nın en değerli tatil destinasyonları açıklandı" başlıklı haberinde Türkiye'den bahsetti.

Haberde, "Bu yıl tatilciler için pek iyi haber yok ama en azından Bulgaristan ve Türkiye'ye gidenlerin tebessüm edeceği bir şeyleri var." denildi.

Avrupa'nın en değerli destinasyonu

Her iki ülkedeki popüler tatil köylerinin, İngiliz aileler için Avrupa'nın en değerli destinasyonları olarak seçildiği belirtildi.

Marmaris'te güneş kremi ve dondurma dahil 12 tatil harcamasının maliyetinin, 86 sterlin olduğuna ilişkin tahmine yer verildi.