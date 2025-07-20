70 yaş üstü sürücüleri ilgilendiriyor! Ağustos’ta yürürlüğe girecek

ABD’de Ağustos 2025 itibarıyla 70 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süreçlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Yeni düzenleme, yaşlı sürücülerin hem yol güvenliği açısından değerlendirilmesini hem de bireysel özgürlüklerinin korunmasını hedefliyor.

Yasa kapsamında, yaşlı sürücüler artık daha sıkı sağlık kontrollerinden ve sürüş değerlendirmelerinden geçmek zorunda kalacak.

Bu adım, artan yaşlı nüfus ve trafikteki güvenlik riskleri göz önüne alınarak atılıyor.

Yeni yasaya göre, ehliyet yenileme ve gereken testler artık yaşa bağlı olacak.

YAŞA GÖRE EHLİYET YENİLEME KURALLARI