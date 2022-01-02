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    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek

    Asker emeklisi Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021’de Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla birlikte Portekiz’den yola çıktı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 18:01
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    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek

    74 yaşındaki Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için değişiklik yaptığı kanosuyla Cuma günü Portekiz’den yola çıktı.

    Emekli asker olan Savin, yolculuk öncesi uzun süre turuncu kanosuyla antrenman yaptığını belirtti.

    HEDEF KARAYİPLER

    Jean-Jacques Savin, kürek çekerek kanosuyla Atlantik Okyanusu’nu geçerek Karayipler’e ulaşmaya çalışacak.


    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek #1

    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek #2

    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek #3

    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek #4

    74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek #5


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