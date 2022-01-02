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- 74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek
74 yaşındaki Fransız, kanoyla Atlantik Okyanusu’nu geçecek
Asker emeklisi Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021’de Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla birlikte Portekiz’den yola çıktı.
- DHA
- 02.01.2022 - 17:57
- Güncelleme : 02.01.2022 - 18:01
74 yaşındaki Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için değişiklik yaptığı kanosuyla Cuma günü Portekiz’den yola çıktı.
Emekli asker olan Savin, yolculuk öncesi uzun süre turuncu kanosuyla antrenman yaptığını belirtti.
HEDEF KARAYİPLER
Jean-Jacques Savin, kürek çekerek kanosuyla Atlantik Okyanusu’nu geçerek Karayipler’e ulaşmaya çalışacak.