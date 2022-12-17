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    Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakıyor

    ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu.
    • 17.12.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 09:53
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    Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakıyor

    İlk olarak 2001'de Birleşmiş Milletler mülteci ajansıyla çalışmaya başlayan ABD'li oyuncu Angelina Jolie, 2012'de özel elçisi olarak atandı.

    Ve 20 yılın ardından Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı.

    “Her şeyi yapmaya devam edeceğim”

    UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan haklarıyla daha geniş çerçevede hareket edeceği bildirildi.

    Ortak açıklamada Jolie'nin, "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanları desteklemek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim." sözlerine yer verildi.

    Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakıyor #1

    “Görevini değiştirme kararını destekliyoruz”

    Açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ise "Yıllardır sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci davasının kalbinde her zaman var olacağına eminim." dediği aktarıldı.

    Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakıyor #2

    Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakıyor #3


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