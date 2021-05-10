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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Metina'da tespit edilen 3 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.05.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:16
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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeyi sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde 3 teröristin tespit edildiğini bildirdi.

    Yerleri belirlenen teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

    HAVA KUVVETLERİ'NDEN OPERASYON

    "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz.

    Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    3 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

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