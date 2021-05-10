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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Metina'da tespit edilen 3 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 10.05.2021 - 14:52
- Güncelleme : 10.05.2021 - 15:16
Türkiye, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeyi sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde 3 teröristin tespit edildiğini bildirdi.
Yerleri belirlenen teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
HAVA KUVVETLERİ'NDEN OPERASYON
"Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz.
Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."