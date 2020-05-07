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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde, teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.
    • AA
    • 07.05.2020 - 10:25
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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele, hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

    Son olarak, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

    IRAK'IN KUZEYİNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

    "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor."

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