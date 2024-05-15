Aaron Rodgers: Mossad, Epstein üzerinden insanlara şantaj yaptı Amerikalı sporcu Rodgers, Epstein'in eski kız arkadaşı için "Mossad'la bağlantıları var" dedi. Rodgers, birçok ünlü ismin, korktuğu için konuşamadığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Amerikan futbolu oyuncusu Aaron Rodgers, çocuklara cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Rodgers, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Epstein olayına müdahil olduğunu iddia etti. Önde gelen isimlerin, Mossad etkisi nedeniyle endişe ettiğini ve söylemek istediklerini dile getiremediklerini belirtti.

"Mossad'la pek çok bağlantısı var"

Gazeteci Tucker Carlson'a demeç veren Rodgers, Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkında "Mossad'la pek çok bağlantısı var. Son derece mantıklı." dedi.

"Ünlü isimler konuşmaktan korkuyor"

Rodgers, Mossad'ın Epstein üzerinden insanlara şantaj yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Birçok ünlü isim korktuğu için konuşamıyor. Son zamanlarda ilgi odağı olan bazı önemli isimler var. Bunun açığa çıkmasını istiyorum.

"Yaşamasını istemeyenler vardı"

"Jeffrey Epstein herkesin elindeydi." diyen Rodgers, "Onun yaşamasını istemeyen birçok insan vardı." şeklinde konuştu.

Fuhuş ağı oluşturdu

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Eski kız arkadaşı da suçlu bulundu

Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.