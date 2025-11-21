AB: ABD’nin barış planı önerisini ele almak üzere Zelensky ile görüşeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'den önemli bir hamle geldi.

Trump yönetimi, savaşı bitirmek için 28 maddelik bir barış planı hazırladı.

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin plan bağlamındaki gelişmelere ele almak üzere video konferans yoluyla acil toplantı kararı aldı.

AB: ZELENSKY İLE PLANI GÖRÜŞECEĞİZ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile temasa geçeceklerini duyurarak, "G20 Zirvesi sırasında liderlerle son gelişmeleri ele alacağız. ABD’nin barış planı önerisini görüşmek üzere Zeleknsky ile de temasa geçeceğiz" dedi.

Leyen, Avrupa liderlerinin her zaman savunduğu temel ilkenin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." olduğunu söyledi.

ABD'NİN BARIŞ PLANI

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor.

AVRUPA İLE DE ATEŞKES YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor.

Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor.

Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor.