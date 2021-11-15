AB, Esad rejiminin 4 bakanını yaptırım listesine aldı

2011'den bu yana yaptırımlarla karşı karşıya kalan rejim için yeni karar alındı. Brüksel, Esad'ın dört bakanını daha listeye ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Esad rejimini yeniden hedef tahtasına oturttu.

Brüksel, rejimin 4 bakanını daha yaptırım listesine aldığını açıkladı.

4 REJİM BAKANI LİSTEDE

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, listede İç Ticaret Bakanı Amr Salem, Enformasyon Bakanı Boutros al Hallaq, Çalışma Bakanı Mohammad Seifeddine ve Devlet Bakanı Diala Barakat'ın isimleri yer aldı.

"YAPTIRIMLARIN AMACI REJİME BASKI UYGULAMAK"

Açıklamada ayrıca, AB yaptırımlarının amacının rejime Suriye krizine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca kalıcı bir siyasi çözüm getirmesi için baskı yapmak olduğu ifade edildi.

AB'nin yaptırım listesinde, 290'a yakın Esad rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanının yanı sıra 70 kurum ve şirket bulunuyor.

ESAD REJİMİNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Esad rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor. AB, rejime ayrıca petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

BM SÜRECİNİ HİÇE SAYDI

Meşruiyet arayışındaki Esad, BM kararlarını hiçe sayarak, mayıs ayında devlet başkanlığı seçimi düzenlemiş, oyların yüzde 95,1'ini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.

Ardından Esad, ağustos ayında kabinede revizyona gitmişti.

Suriye'de siyasi geçişin yol haritası, BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararla belirlenmişti. Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapılması, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.