AB, Fransa'nın çağrısıyla Türkiye'yi görüşecek

Brüksel'de; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü, Fransa'nın gemi iddiası ve mülteci krizi ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi, Fransa'nın çağrısı üzerine Türkiye'yi görüşmek üzere bir araya gelecek.

27 ülkenin dışişleri bakanlarının buluşacağı toplantıda Ankara-Brüksel ilişkileri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı görüşülecek.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ VARLIĞI

Ankara'nın Libya'daki rolü de Brüksel'de masada olacak.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin meşru haklarını görmezden gelerek, Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerini "yasa dışı" olarak kabul ediyor.

FRANSA'NIN ASILSIZ GEMİ İDDİASI

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Doğu Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasını gündeme taşıyarak, yeni yaptırımlar talep edeceği belirtiliyor.

İddiaları kesin bir dille reddeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir." sözleriyle tepki göstermişti.

MÜLTECİ KRİZİNİ GÖRÜŞECEKLER

Türkiye, geçen mart ayında AB topraklarına geçmek isteyen sığınmacılara sınırı açarak engel olmamıştı.

Bu durum Brüksel'de krize yol açarken, Türkiye ve AB arasında yeni bir mülteci anlaşmasının yapılacağı ifade ediliyor.