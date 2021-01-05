AB: Katar ile S.Arabistan arasında sınırların açılmasından memnunuz

Brüksel, iki ülke arasındaki anlaşmayı yorumladı. Körfez ülkeleriyle ortaklığı güçlendirmek için hazır olunduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ve Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara deniz ve hava sınırlarını karşılıklı açma kararını "memnuniyet verici ve olumlu haber" olarak değerlendirdi.

"KÖRFEZ DIŞINA DA YANSIMALARI OLDU"

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 3,5 yıldır süren anlaşmazlığının KİK içindeki birliği baltaladığını belirten Stano, bu durumun Körfez dışına da yansımaları olduğunu söyledi.

ABD ABLUKAYI DESTEKLEDİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da abluka uygulayan ülkelerin söz konusu girişiminden haberdar olduğunu ve abluka kararını desteklediğini sosyal medya paylaşımlarıyla dünyaya duyurmuştu.

"ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ"

Stano, sorunun Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki diyalogla çözümünü her zaman desteklediklerini belirterek KİK Zirvesi öncesinde sınırların açılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını, AB olarak KİK ile ortaklığı daha da güçlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

KÖRFEZ'DEKİ ANLAŞMAZLIK

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında arabuluculuk çabaları yürütmüştü.

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