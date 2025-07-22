AB Komisyonu Başkanı: Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 59 bini aşkın Filistinli can verdi.

Son olarak İsrail'in Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7; aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu ise 14 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'ye insani yardımın 'serbest, güvenli ve hızlı' şekilde ulaştırılması, uluslararası hukukla uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"GAZZE'DEKİ SİVİLLER ÇOK FAZLA ACI ÇEKİYOR"

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki gösteren Ursula von der Leyen, "Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez halde. Gazze'deki siviller çok uzun süredir çok fazla acı çekiyor. Bu durum artık sona ermeli" ifadelerine yer verdi.

Ursula von der Leyen, sivillerin asla hedef alınamayacağını vurgulayarak İsrail'in AB ile Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik yaptığı anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda İsrail'le anlaştıklarını açıklamıştı.