AB Komisyonu Başkanı Leyen'den İsrail'e destek paylaşımı

Filistin'e sırt çeviren uluslararası kuruluşlara Avrupa Birliği de dahil oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulundu.

Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in yol açtığı şiddet olayları ve ardından Filistinli masum sivillere yönelik bombardımanı görmezden gelmeyi tercih etti.

"ÇOK ENDİŞELİYİM"

Leyen, mesajına "İsrail ve Gazze'deki durumdan çok endişe duyduğunu" belirterek başladı.

"İSRAİL'E SALDIRILARI KINIYORUM"

AB Komisyonu Başkanı, paylaşımının devamında, "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı." dedi.

"Şiddet sona ermeli" ifadesiyle açıklamasını sonlandıran AB yetkilisi, Brüksel'in Gazzelilere ilişkin umursamaz tavrını gözler önüne sermiş oldu.

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