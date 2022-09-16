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    AB Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna'ya ziyaret

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, maliyetin yüksekliğine rağmen özgürlük adına Ukraynaya desteği kesmeyeceklerini söyledi.
    • 16.09.2022 - 01:39
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 01:46
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    AB Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna'ya ziyaret

    Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya destek ziyaretleri devam ediyor.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Ukrayna'da bir araya geldi.

    İHA'nın haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son detayları Zelensky'den alan ve incelemelerde bulunan Leyen daha sonra önemli açıklamalarda bulundu.

    "Özgürlüğün değeri paha biçilemez"

    Avrupa'daki yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarından bahseden Leyen, "Ukrayna'yı desteklemek maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez" dedi.

    Bloğun, Ukrayna'ya verdiği desteğin sarsılmaz olduğunun altını bir kez daha çizen Leyen fazla ayrıntı vermeden, "Ukrayna'nın kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri kapasiteye sahip olması, her zamankinden daha fazla gerekli" açıklamasında bulundu.

    AB Komisyonu Başkanı Leyen den Ukrayna ya ziyaret #1

    AB Komisyonu Başkanı Leyen den Ukrayna ya ziyaret #2

    AB Komisyonu Başkanı Leyen den Ukrayna ya ziyaret #3


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