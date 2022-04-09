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    AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Ukrayna Avrupa ailesine aittir

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi.
    • AA
    • 09.04.2022 - 01:17
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    AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Ukrayna Avrupa ailesine aittir

    Von der Leyen, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ilk ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

    "Ukrayna, Avrupa'ya ait"

    Zelenskiy'e hitabında "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız." dedi.

    Von der Leyen, Zelenskiy'e bir zarf sunarak, içeriğinin gelecek aylarda AB ile üyelik için yapılacak görüşmelerin konusunu içerdiğini belirterek, "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız." diye konuştu.

    Başkan von der Leyen, Rusya'ya ihracatın neredeyse yüzde 71 düştüğünü, ülkede enflasyonun yüzde 20 civarında olduğunu, 700'den fazla özel şirketin ülkeyi terk ettiğini, AB üye ülkelerinin 225 milyar avroluk Rus varlığını dondurduğunu aktardı.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Ukrayna Avrupa ailesine aittir #1

    500 milyon avro ek yardım

    Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım teklif edileceğini kaydeden von der Leyen, "Bugün 1 milyar avroluk bir destek sağlıyoruz. Bu tutar üç farklı finansal paketten oluşuyor. 120 milyon avro bütçe desteği aktarıyoruz. Acil durum paketimizden 330 milyon avroyu şimdi kullanıma sunacağız. İkisi de hibe. 600 milyon avroluk makro-finansal destek paketinin ikinci yarısına da hız veriyoruz." diye konuştu.


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