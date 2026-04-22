AB Konseyi eski başkanından Ursula von der Leyen'e Türkiye tepkisi

Avrupa Birliği’nde Türkiye tartışması, üst düzey iki isim arasında dikkat çeken bir polemiğe dönüştü.

Avrupa Konseyi eski Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Avrupa için stratejik önemine vurgu yaptı.

2019-2024 yılları arasında Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Belçikalı siyasetçi, Türkiye’nin sadece bir komşu değil, aynı zamanda kritik bir ortak olduğunu belirtti.

"AVRUPA GERÇEĞİ BASİTLEŞTİREREK GÜÇLENEMEZ"

Türkiye’nin rolünü çok boyutlu şekilde değerlendiren Michel, ülkenin NATO içinde temel bir müttefik, göç yönetiminde kilit bir ortak, enerji koridoru ve Avrupa sınırlarında önemli bir savunma aktörü olduğunu ifade etti.

Ayrıca Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

“Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenmez” diyen Michel, AB’nin Türkiye ile ilişkilerde daha gerçekçi ve tutarlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savundu.

VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Ursula von der Leyen, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB’nin genişleme politikasına dikkat çekmişti.

Avrupa kıtasının “tamamlanması” gerektiğini belirten von der Leyen, bu sürecin Rusya, Türkiye veya Çin’in etkisine karşı jeopolitik bir gereklilik olduğunu ifade etmişti.

Tartışmaların ardından AB Komisyonu Sözcülüğü ise Türkiye’nin hem NATO müttefiki hem de AB aday ülkesi olduğuna işaret ederek, Ankara’nın ekonomik ve siyasi açıdan “tartışmasız önemli bir ortak” olduğunu vurguladı.