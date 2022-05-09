AB, Rus rezervleriyle Ukrayna'nın yeniden inşasını tartışıyor

Brüksel'den yapılan açıklamada, el konulacak Rus varlıklarının Ukrayna için harcanabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Borrell, AB'nin, savaştan sonra Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin maliyetlerini karşılamak için, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus döviz rezervlerini ele geçirmeyi düşünmesi gerektiğini savundu.

AB içinde yaşanan tartışma

Açıklama, Batı'nın, Moskova'yı çatışmanın neden olduğu zararın bir kısmını ödemeye "nasıl zorlayacağını" tartıştığı bir dönemde geldi.

Financial Times'ın haberine göre; Borrell, ABD'nin, Afgan merkez bankasına ait milyarlarca dolarlık varlığın kontrolünü ele geçirdiğini anımsatarak, bu miktarla terör mağdurlarına yardım edildiğini ve Afganistan'a insani yardımda bulunulduğunu söyledi.

"Rus rezervleriyle adım atılabilir"

Rusya'nın rezervleriyle benzer adımlar atmanın mantıklı olacağını dile getiren Borrell, "Bundan yanayım çünkü mantık dolu. Cebimizde para var ve biri bana bunun neden Afgan parası için iyi olduğunu ve Rus parası için iyi olmadığını açıklamalı." dedi.

Aynı AB yetkilisi, Ukrayna'nın yeniden inşası için nasıl ödeme yapılacağı sorusunun, gündeme gelecek "inanılmaz miktarda para" göz önüne alındığında çok önemli sorulardan biri olduğunu kaydetti.

Biden: Rus oligarkların varlıkları satılabilir

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına ilişkin fiyatın yüz milyarlarca euroyu bulabileceğini ve Avrupa'nın, yükün önemli bir kısmını üstlenmesinin beklendiğini söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için Rus oligarkların el konulan varlıklarının satılabileceğini öne sürmüştü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de bu fikri savunmuştu.

"Ukrayna'nın yeniden inşasını kim ödeyecek" sorusu

Josep Borrell, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu masadaki en önemli siyasi sorulardan biri: Ukrayna'nın yeniden inşasını kim ödeyecek?" diye ekledi.