Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
517.000
3.47%
BTXN Coin
30.82
5.00%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    AB: Rusya, Avrupalı bazı yetkililere giriş yasağı getirdi, buna karşılık verilecek

    Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB'den ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koyduğunu, buna karşılık vereceklerini duyurdu.
    • AA
    • 29.01.2022 - 00:39
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 00:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB: Rusya, Avrupalı bazı yetkililere giriş yasağı getirdi, buna karşılık verilecek

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB kurumlarından ve üye ülkelerden "bilinmeyen sayıdaki" yetkiliye Rusya tarafından seyahat kısıtlaması getirildiği bildirildi.

    "KARARDAN ÖTÜRÜ ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

    "AB, Rus makamlarının bu kararından üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kararın yasal dayanağının bulunmadığı belirtildi.

    "BU KARARIN KARŞILIĞI OLACAKTIR"

    AB'nin açıklamasında, "Bu kararın uygun karşılığı olacaktır. Rusya, bu kararla birlikte gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamak yerine Avrupa'da gerilim iklimini körüklemektedir." denildi.


    Görüş Bildir