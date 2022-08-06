AB: Rusya'nın nükleer santral etrafındaki operasyonlarını kınıyoruz

Brüksel'den yapılan açıklamada, Moskova'nın uluslararası kuralları hiçe saydığı ifade edildi.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali, geçen mart ayında Rus güçlerince ele geçirildi.

Rus ordusunun kontrolündeki santralin çevresinde hava saldırıları devam ediyor.

Hem Ukrayna hem de Rusya, saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

"Nükleer güvenlik kuralları ihlal ediliyor"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın santral çevresindeki askeri faaliyetlerini kınadıklarını bildirdi.

"AB, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerini kınıyor." ifadesini kullanan Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nükleer güvenlik kurallarının ciddi ve sorumsuz biçimde ihlal edildiğini kaydetti.

"Rusya uluslararası kuralları hiçe sayıyor"

Borrell, bunun Rusya'nın uluslararası kuralları hiçe saymasının bir başka örneği olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) bölgeye erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

AA'nın haberine göre, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve toplam 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olan santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.