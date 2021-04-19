AB, Rusya'ya karşı Ukrayna ile tam dayanışma mesajı verdi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'da askeri varlığını artırmasının ardından Ukrayna'yla tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferansla yapılan toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya konularını geniş şekilde ele aldıklarını söyledi.

UKRAYNA 'ENDİŞELİYİZ' DEDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın da toplantıya bağlanarak bakanlara bilgi verdiğini aktaran Borrell, AB'nin Ukrayna sınırı ve Kırım'daki Rus askeri hareketliliği, varlığı nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 150 bin Rus askerinin Ukrayna sınırına gönderildiğini aktararak, bunun Rus ordusunun Ukrayna sınırı ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'a bugüne kadar yaptığı en büyük sevkiyat olduğunu kaydetti.

RUSYA'YA ASKERLERİNİ ÇEKME ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Rus ordusunun, askerlerin yanı sıra askeri malzeme, araç ve gereç ile sahra hastanesi gibi birçok unsuru sınıra sevk ettiğini belirten Borrell, Rusya'ya gerilimi düşürme ve askerlerini çekme çağrısını yineledi. Borell, "AB dışişleri bakanlarının mesajı çok net. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğimizi teyit ediyoruz." dedi.

"ŞU AN İÇİN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANMAYACAK"

Rusya'ya, Ukrayna'nın da talep ettiği şekilde yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Borrell, şu an için Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacaklarını, durumun değişebileceğini bildirdi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumunun kötüleştiğini öğrendiklerini aktaran Borrell, Navalnıy'ın güvendiği doktorlara erişimine Rus makamlarının derhal izin vermesi gerektiğini ifade etti.