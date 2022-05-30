AB, Rusya'ya petrol yaptırımında geri adım attı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rus petrolüne yaptırım konusunda söylemini yumuşattı. Leyen, tam anlamıyla yaptırım uygulamaları durumunda fiyatların artabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya petrol ambargosu konusunda temkinli davranışını sürdürüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada, "Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." diye konuşmuştu.

Geri adım: Ambargo uygularsak fiyatları artırabilirler

Von der Leyen'in, MSNBC'ye verdiği demeçte, bu tutumunda geri adım attığı görüldü.

Derhal tümden yaptırım uygulamayacaklarını söyleyen Leyen, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB'ye satmadığı petrolü dünya pazarına götürüp fiyatları artırabilir ve daha da pahalıya satabilir. Böylece savaş için sandıklarını doldurabilir." dedi.

Brüksel olarak, ambargo yerine Rus petrolünü almaya devam etmeleri halinde Rusya'ya daha fazla zarar vereceklerini savunan Leyen, şöyle konuştu:

"Doğru dengeyi bulmalıyız"

"Her zaman yapmamız gereken şey, ekonomimize çok fazla zarar vermeme konusunda doğru dengeyi bulmak. Çünkü bu, Rus saldırganlığına karşı sahip olduğumuz en güçlü kaldıraç."

AB Başkanı, Rus petrolü konusuna yaklaşımda stratejik düşünmeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Leyen, daha önce, Rusya'dan petrol tedarikinin yıl sonuna kadar tamamen kesileceği konusunda ısrarcıydı.

Tam yaptırımda belirsizlik

Ursula von der Leyen, Moskova yönetimine karşı tam bir ambargonun uygulanmasının ne zaman başlayacaklarına dair zaman çizelgesi sunmadı.

Aynı yetkili, "Yaptığımız şey, Rus fosil yakıtlarına genel bağımlılıktan kurtulmak ve asla geri dönmemek." diye ekledi.