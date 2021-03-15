AB sağlık pasaportunun kullanımı için tarih verdi

Avrupa İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, sağlık pasaportunun kullanımının başlangıç tarihine yönelik bilgi verdi. Breton, pasaport için haziran ayı öncesini işaret etti.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından gündeme gelen sağlık pasaportu için Avrupa Birliği (AB) kanadından bilgi geldi.

Avrupa İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, katıldığı bir programda pasaport hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

“TURİZM SEZONUNU KORUMAK İÇİN ŞART”

Yaz tatili öncesi pasaportun hazır olmasının planlandığını söyleyen Breton, "Bunu haziran ayından önce yaptırmak için çalışıyoruz. Turizm sezonunu korumak için her şeyi yapmamızın şart olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AŞI BİLGİLERİ KAYILI OLACAK

Pasaportun içeriğine yönelik açıklamalar yapan Breton, bir kişinin Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış bir aşı ile koronavirüse karşı aşılanıp aşılanmadığını, yakın zamanda tedavi olup olmadığı ve dolayısıyla bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösteren bilgilerin pasaportta kayıtlı olacağını belirtti.

HEM KAĞIT HEM DİJİTAL

Ayrıca söz konusu pasaportun hem kağıt hem elektronik formda olacağının altını çizdi.

HER DİLE TERCÜME EDİLECEK

AB içinde seyahatleri kolaylaştırmayı hedefleyen pasaportun ücretsiz bir QR koduna sahip olmasının yanı sıra her dilde tercüme edileceğini belirten Breton, "Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde geçerli olacak." dedi.

17 MART’TA GÖRÜŞÜLECEK

17 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek olan sağlık pasaportunun 25 Mart tarihinde 27 Avrupa ülkesi liderinin görüşüne sunulacağı öğrenildi.