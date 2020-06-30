AB, Suriye için 2.3 milyar euro taahhütte bulundu

AB, Suriye için 2.3 milyar euro taahhütte bulundu

Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara ve Moskova'nın sağladığı ateşkesin tüm ülkeye yayılması gerektiğini vurguladı.

Brüksel'den, Suriye halkına ve sığınmacılara maddi destek açıklaması geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB kurumları 2020-2021 döneminde Suriye'ye yardım için 2.3 milyar euro taahhüt ediyor." açıklamasında bulundu.

Borrell, AB ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısının açılış konuşmasını yaptı.

"İDLİB'DEKİ ATEŞKES TÜM ÜLKEYE YAYILMALI"

Suriye'deki durumun ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Borrell, Türkiye ve Rusya'nın mart ayında İdlib'de sağladığı ateşkesin tüm ülkeye yayılması gerektiğini kaydetti.

Borrell, Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olduğunu, AB'nin BM nezdinde yürütülen süreci güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

"ESAD REJİMİ, BASKIYA SON VERMESİ İÇİN ZORLANMALI"

Siyasi çözüm için fırsatı yakalamak gerektiğinin altını çizen Borrell, "Tüm tarafları, Suriye rejimini siyasi müzakereler ve baskıya son vermesi için zorlamalı." çağrısında bulundu.

SURİYE'YE 2.3 MİLYAR EURO YARDIM TAAHHÜDÜ

AB'nin, Suriye halkına ve komşu ülkelerdeki sığınmacılara destek sağlamaya devam edeceğini ifade eden Borrell, "AB kurumları 2020-2021 döneminde Suriye'ye yardım için 2.3 milyar euro taahhüt ediyor." açıklamasında bulundu.