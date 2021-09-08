AB, Türkiye ile daha yakın iş birliği istiyor

AB, Türkiye ile daha yakın iş birliği istiyor

2021 Stratejik Öngörü Raporu'na göre, Brüksel, Ankara ile ilişkilerini daha ileri noktaya taşımayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), gelecek hedefleri doğrultusunda atmayı planladığı adımlar belli oldu.

AB Komisyonu'na göre, Türkiye ve bölge ülkeleriyle daha yakın ilişkiler içinde olunacak.

Komisyonun Kurumlararası İlişkiler ve Öngörüden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, ilki geçen sene yayınlanan raporun 2021 versiyonuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

AB'Yİ ETKİLEYECEK 5 ANA BAŞLIK

Sefcovic, 2050'ye doğru giderken AB'yi etkileyecek 5 ana başlık hakkında görüştüklerini belirterek, bunların iklim değişikliği ve diğer çevresel meydan okumalar, dijital hiper bağlanabilirlik ve teknoloji dönüşümü, demokrasi ve değerler üzerinde baskı, küresel düzende ve demografideki değişikliği olduğunu söyledi.

ANKARA İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ YAPMA HEDEFİ

2021 Stratejik Öngörü Raporu, AB'nin sağlık ve gıda, teknoloji, enerji, ekonomi ve finans, güvenlik ve savunma alanlarında çağın gerekliliklerini yerine getirmek alanındaki hedeflerini derliyor.

Raporda, bu amaçlar doğrultusunda AB'nin Türkiye ve komşu ülkelerle daha yakın iş birliği içinde olacağına işaret ediliyor.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLER

Maros Sefcovic, AB'nin yeşil ve dijital dönüşümler konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Raporda ayrıca Batı Balkanlar'ın entegrasyonu, transatlantik ilişkiler, Afrika, Hint-Pasifik ve Orta Asya'daki istikrarının jeopolitik öncelikler olarak belirlediği belirtiliyor.

JEO-EKONOMİK AĞIRLIK MERKEZİ DOĞUYA KAYACAK

Çin ve Hindistan'ın yükselişine dikkat çekilen raporda, gelecek dönemde jeo-ekonomik ağırlık merkezinin doğuya kayacağı, ABD-Çin rekabetinin artacağı kaydediliyor.