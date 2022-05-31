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    AB ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını azaltma kararı aldı

    AB ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını azaltma kararı aldı

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aldığı karara göre yıl sonuna kadar Rusya'dan ithal edilen petrolün yüzde 90 oranında azaltılmasına karar verildi.
    • 31.05.2022 - 05:14
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    AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara bir yenisini ekleyerek petrol yaptırımı konusunda anlaştı.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinde, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı bu kararı aldıklarını açıkladı.

    "Rusya'dan AB'ye petrol ithalatı yüzde 90 azalacak"

    Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bu anlaşma Rusya'dan AB'ye petrol ithalatını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltacak." ifadesini kullandı.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki azalacağını belirtti.

    Rusya'nın savaş için kullandığı "ciddi gelir kaynağının" azalacağını kaydeden Michel, bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

    AB ülkeleri Rusya dan petrol ithalatını azaltma kararı aldı #1

    Sberbank SWIFT'ten çıkarılıyor

    Michel, ayrıca bu gece AB liderlerinin uzlaştığı 6. yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da bulunduğunu bildirdi.

    AB ülkeleri, yaptırım paketinin dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı.

    Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar avro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.

    AB ülkeleri Rusya dan petrol ithalatını azaltma kararı aldı #2

    Macaristan karşı çıkıyordu

    AB Komisyonunun yaklaşık bir ay önce hazırladığı teklifte Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

    Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.

    Buna rağmen Macaristan enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın tamamen kesilmesine karşı çıkıyordu.

    AA'nın haberine göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesine girişinde, AB Komisyonunun kendilerine danışmadan teklif hazırladığını ve "sorumsuzca davrandığını" söylemişti.

    AB ülkeleri Rusya dan petrol ithalatını azaltma kararı aldı #3


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