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    AB ve ABD'den Rusya'ya ilk tepki: İlhakı asla tanımayacağız

    AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 16:30
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    AB ve ABD'den Rusya'ya ilk tepki: İlhakı asla tanımayacağız

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katıldığını açıkladı.

    Yapılan açıklamanın ardından Avrupa Birliği'nden (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhakına ilk tepki geldi.

    "Reddediyoruz, kınıyoruz, tanımayacağız"

    AB'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını ihlal etmek üzere mimarlığın yaptığı yasa dışı referandumları asla tanımayacağız. Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u yasa dışı şekilde ilhak etmesini kesin bir şekilde reddediyor ve kınıyoruz." denildi.

    "Her zaman Ukrayna toprağı olarak kalacak"

    AB'ye üye ülkelerce, Rusya'nın yasa dışı eylemlerini sınırlandırmak üzere alınan önlemlerin de güçlendirileceği kaydedildi.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise, "Rus işgalcilerin ele geçirdiği tüm Ukrayna toprakları her zaman egemen Ukrayna'nın parçası olarak kalacak." dedi.

    AB ve ABD den Rusya ya ilk tepki: İlhakı asla tanımayacağız #1

    ABD ve NATO'dan da peş peşe tepki

    Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Ukrayna topraklarını ilhakını asla tanımayacağını söyledi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, referandumların 'meşruiyetinin bulunmadığı' ve 'uluslararası hukuka aykırı olduğunu' dile getirdi.

    AB ve ABD den Rusya ya ilk tepki: İlhakı asla tanımayacağız #2


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