AB ülkesi, Ukrayna için 49 adet Leopard tankı satın aldı İkinci el tanklar, Ukrayna gönderilmek üzere tedarik edildi. Satın alan ülkenin ismi açıklanmadı ancak Almanya'ya işaret ediliyor.

ensonhaber.com

Belçika'ya ait olan onlarca tank, Rusya ile savaşan Ukrayna ordusu için satın alındı.

Satın alma işlemini, ismi açıklanmayan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi gerçekleştirdi.

49 tank Ukrayna için satıldı

Belçika merkezli savunma şirketi OIP Land Systems'ın CEO'su Freddy Versluys, 49 adet ikinci el Leopard 1 tankını başka bir Avrupa ülkesine sattığını açıkladı.

The Guardian'a konuşan Versluys, gizlilik maddesi nedeniyle söz konusu ülkenin ismini ve satış fiyatını açıklayamayacağını söyledi.

Söz konusu yetkili, tankların Ukrayna'da savaş alanında yer almasının altı ayı bulabileceğini dile getirdi.

'Alman savunma aktörü aldı' iddiası

Versluys daha önce her biri 37 bin euro olan 50 Leopard 1 tankı satın almıştı. Tanklar, 2014'te Belçika hükümeti tarafından, Batılı ülkeler arasında savunma harcamalarını kısma yönündeki eğilimin parçası olarak hizmet dışı bırakılmıştı.

Anlaşmadan doğrudan bilgisi olan ismi açıklanmayan bir kaynak, tankların "büyük bir Alman savunma aktörü" tarafından satın alındığını dile getirdi.

Ukrayna'ya ihracat için hazırlanacaklar

Almanya merkezli Handelsblatt gazetesi, satın alan tarafın, silah üreticisi Rheinmetall olduğunu ve bunların çoğunu Ukrayna'ya ihracat için hazırlamayı planladığını yazmıştı.

Alman yapımı Leopard'lar, bu yılın başlarında tartışmanın merkezi haline gelmişti.

Bunun nedeni ise Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in, tankları satın almayı düşündüklerini ancak firmanın satıştan "büyük bir kâr" elde etmeye çalıştığını söylemesiydi.