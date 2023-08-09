Rusya: Batı'nın güvenlik garantisi vaatlerinin içi boş Rus Sözcü Zaharova, AB'nin siyasi ve ideolojik çıkmazda olduğunu söyledi. Zaharova, Batı'nın Kiev'e güvenlik garantileri sağlayacak güçten yoksun olduğunu savundu.

ensonhaber.com

G7 ülkeleri, temmuz ayında Vilnius'ta, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya uzun dönemli güvenlik garantileri verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin tavrına tepki gösterdi.

Zaharova, "Güvenlik garantilerinin için boş ve kesinlikle asılsız bahanelerdir." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayamazlar"

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Politika Sözcüsü Peter Stano'nun salı günü yaptığı açıklamaya da değinen Zaharova, şöyle dedi:

AB, askeri organizasyon olmadığından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayamaz.

"AB, siyasi ve ideolojik çıkmazda"

Zaharova, AB'nin, bloğun içine yönelik dahil, halihazırda herhangi bir konuda garanti sağlayamayacağını düşünüyor.

TASS'ın aktardığına göre, Rus Sözcü, bunun nedenini AB'nin içinde bulunduğu "siyasi ve ideolojik çıkmaz" olarak açıkladı.

"Sömürgeci gücün kölesi haline geldiler"

Mariya Zaharova, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Kendilerine hiçbir şey garanti edemezler; bir organizmanın kana ihtiyacı olduğu gibi ihtiyaç duydukları istikrarlı bir enerji kaynağı tedarikini bile garanti edemezler.



Bunu dahi kendilerine garanti edemezler. Enerji güvenliklerini kimin baltaladığını belirlemek için bir soruşturmayı bile göze alamazlar. Sömürgeci gücün kölesi haline geldiler.

Ukrayna-ABD görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD ile güvenlik garantileri konusunda istişarelerin başladığını açıklamış, "Bu süreç, diğer ortaklar için de model oluşturacak.” demişti.