Abbas Arakçi: ABD’nin güvenlik şemsiyesi deliklerle dolu

İran ve ABD arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi yeni bir boyut kazandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na diğer ülkelerin savaş gemisi göndermesi çağrısına tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD’nin övülen “güvenlik şemsiyesinin” aslında deliklerle dolu olduğunu ve sorunları çözmek yerine adeta davet ettiğini belirtti.

"ABD YARDIM DİLENİYOR"

Arakçi, Trump’ın Çin dahil diğer ülkelerden destek beklediğini hatırlatarak, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamak için başkalarından yardım dilendiğini söyledi. İran ise komşu ülkeleri, özellikle İsrail odaklı yabancı güçleri topraklarından çıkarmaya çağırıyor.

Öte yandan Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemisi göndermesini beklediğini vurgulamış ve Hürmüz Boğazı’nı “yeniden açacaklarını” ifade etmişti. ABD’nin İran’a karşı askeri operasyonlarını sürdüreceği de mesajlarda yer aldı.