İranlı kadın futbolculardan geri adım: İltica başvurusunu çeken 3 isim milli takıma dönüyor

İran kadın milli futbolcuları, 2 Mart’ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumadıkları gerekçesiyle İran devlet televizyonunda “hain” olarak nitelendirilmişti.

Takım, üç gün sonra Avustralya ile oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti.

Turnuvada son olarak Filipinler’e 2-0 mağlup olan İran ekibi organizasyona veda etmişti.

AVUSTRALYA'DAN KORUMA TALEBİ

Turnuva sırasında bazı futbolcuların İran’a geri gönderilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalabilecekleri yönündeki tartışmalar gündeme gelmişti.

Bunun üzerine Avustralya basınında, İran kadın milli futbol takımından 5 oyuncunun kafileden ayrılarak Avustralya Federal Polisi korumasına alındığı ve hükümetten yardım talep ettikleri yönünde haberler yer aldı.

Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek İranlı futbolcuların güvenliğinin ele alındığını ifade etti. Trump, bazı sporcular için Avustralya’da kalabilmelerine yönelik işlemlerin başlatıldığını ve 5 oyuncuya iltica hakkı tanınarak vize verildiğini açıkladı.

Trump ayrıca, bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle İran’a dönmeyi tercih ettiğini kaydetti.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNÜYORLAR

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, daha önce milli futbolcu Mühaddese Zolfi’nin Avustralya’da kalma teklifini reddederek İran’a dönme kararı aldığı hatırlatıldı.

Zolfi’nin ardından milli takım oyuncuları Mona Hamudi ve Zehra Serbali ile teknik ekipten Zehra Meşkekar’ın da Avustralya’daki iltica başvurularından vazgeçtiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu üç ismin şu anda Malezya’ya doğru yola çıktığı ve kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılacağı belirtildi.

"PSİKOLOJİK SAVAŞ VE PROPAGANDA" İDDİASI

Bakanlığın açıklamasında, takımın AFC Kadınlar Asya Kupası kapsamında Avustralya’da bulunduğu dönemde bazı gelişmeler yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, ABD ve “Siyonist rejim” tarafından yürütüldüğü iddia edilen psikolojik savaş, propaganda ve çeşitli cazip tekliflerin etkisiyle takımın yedi üyesinin iltica başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Son gelişmelerle birlikte üç takım üyesinin daha kararından vazgeçerek milli takıma dönme kararı aldığı belirtilen açıklamada, bunun İranlı kadın futbolcuların “milli bilinç ve vatan sevgisinin göstergesi” olduğu savunuldu.