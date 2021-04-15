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    ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
    • AA
    • 15.04.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:50
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    ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    ABD ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan gerilime Rus diplomatların sınır dışı edilmesi eklendi.

    ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

     

    Ayrıntılar gelecek...

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