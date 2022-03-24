ABD, 100 bin Ukraynalıyı kabul edecek

ABD, 100 bin Ukraynalıyı kabul edecek

Beyaz Saray, savaştan kaçan Ukraynalılardan kaçının ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı.

Ukraynalı siviller, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmeyi sürdürüyor.

En çok mülteci Polonya tarafından ağırlanırken, Ukrayna'ya komşu olan diğer ülkeler de Ukraynalıları ağırlıyor.

100 BİN UKRAYNALI MÜLTECİ KARARI

ABD'nin Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalanlara ilişkin tavrı merak ediliyordu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın mağdurlarına yardımcı olmak için elinden gelen desteği verdiği vurgulandı.

Ukrayna'dan kaçan birçok kişinin ilk tercihinin Avrupa ülkelerine sığınmak olduğu aktarılan açıklamada, "Rus saldırılarından kaçarak, ABD Mülteci Kabul Programı gibi yasal yolları kullanan 100 bin Ukraynalıyı ABD'ye kabule hazırız." ifadeleri kullanıldı.

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İNSANİ YARDIM

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından etkilenen kişiler için 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağı da belirtilerek, "Ukrayna ve komşularına ayrıca 320 milyon dolar demokrasi ve insan hakları fonu sağlayacağız." denildi.