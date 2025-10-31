ABD, 2026’da kabul edilecek mülteci sayısını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı.

ABD’DE MÜLTECİ KABULÜ 2026’DA BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin "insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu" belirtildi.

Öte yandan ABD medyası, bu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.

Önceki Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu.

Cumhuriyetçi Donald Trump ise seçim kampanyasında söz konusu mülteci sayısını ciddi ölçüde azaltacaklarını ifade etmişti.