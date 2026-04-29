ABD ablukası İran riyalini vurdu

Savaş ekonomileri vurdu...

İran riyali, dolar karşısında şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.

SERT KAYIP YAŞADI

Kur takibi yapan internet sitelerine göre, para birimi sert değer kaybı yaşadı.

Dolar kuru yaklaşık 1,80 milyon riyal seviyesinde işlem gördü.

Savaşın başladığı iki ay önce ise 1 dolar yaklaşık 1,70 milyon riyalden alıcı buluyordu.

İran’da resmi olarak birden fazla sabit kur uygulanırken Bonbast ve AlanChand gibi platformlar gayriresmi piyasa için temel referans kabul ediliyor.

İRAN EKONOMİSİNİN ÇÖKÜŞÜ VE PROTESTOLAR

Geçtiğimiz yılın sonunda İran para biriminin ABD doları karşısında gerilemesinin ardından başkent Tahran'da, tüccar ve esnafların ağırlıkta olduğu protestolar başlamıştı.

Riyalin çöküşünün ardından Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayılmıştı.

İnternet kesintisi ve artan can kaybı ile protestolar, zamanla uluslararası bir krize dönüşmüştü.

Protestolar sırasında 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini doğrulanmıştı.