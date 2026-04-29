Friedrich Merz: İran savaşına karşı en başından beri şüpheli yaklaştım

ABD ile Almanya arasında İran gerginliği...

Bölgeyi kana bulayan savaşta müzakere sürecine ilişkin yaşanan tıkanıklık devam ederken yeni gelişmeler yaşandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den gelen açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.

"İRAN, ABD'Yİ AŞAĞILIYOR"

ABD cephesinin bir stratejisinin olmadığını söyleyen Merz, İran'ın müzakereler konusunda daha iyi olduğunu ve ABD'yi aşağıladığını ifade etti.

Merz açıklamasında, "ABD'nin açıkça hiçbir stratejisi yok. Bütün bir ulus, özellikle Devrim Muhafızları etkisindeki İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor." ifadelerine yer vermişti.

SERT SÖZLERLE YANIT VERDİ

Daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı, bu sözlere sert tepki gösterdi.

Merz'in ne söylediğini bilmediği belirten Trump, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı!" diye konuştu.

Sağlık reformuna ilişkin aldığı kararlara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz'e, ABD'ye yönelik sert sözleri soruldu.

"ABD İLE ARAMIZDAKİ İLİŞKİ DEĞİŞMEDEN SÜRÜYOR"

"Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'a karşı tavrınızı belirgin şekilde sertleştirdiniz. Trump ile iş birliğine dayalı bir ilişki kurma umudunuzu yitirdiniz mi? Bu transatlantik ilişkiler açısından ne anlama geliyor?" sorusu üzerine Alman Başbakan, "ABD Başkanı ile aramdaki kişisel ilişki en azından benim açımdan değişmeden sürüyor ve de iyi. Sadece başından beri İran ile savaşın başlatılmasına şüpheyle yaklaştım ve bunu dile getirdim." cevabını verdi.

"BU ÇATIŞMANIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ISRAR EDİYORUM"

Merz, "Almanya da, Avrupa da örneğin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının sonuçlarından ciddi şekilde muzdarip. Bu durumun enerji tedarikimiz üzerinde doğrudan etkileri var.

Bu durum performansımızı büyük ölçüde etkiliyor ve bu bakımdan bu çatışmanın çözülmesi için ısrar ediyorum. Hala birbirimizle iyi görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.