Trump ABD'lilerin her yerden karşısına çıkıyor: Şimdi de pasaportta fotoğrafı olacak

27 Mart'ta ABD Hazine Bakanlığı, tarihte ilk kez görevdeki bir başkanın imzasının banknotlarda bulunacağını duyurmuştu.

Donald Trump'ın imzasının, ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü için basılacak dolarda yer alacağı belirtilmişti.

TRUMP'IN FOTOĞRAFI PASAPORTLARDA OLACAK

BBC'nin haberine göre; şimdi de Trump'ın fotoğrafı, pasaportlara konulacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan taslak tasarıma göre pasaportun iç kapağında şunlar yer alıyor:

-Trump'ın portresi



- Bağımsızlık Bildirgesi metni



- ABD bayrağı



- Trump'ın altın rengi imzası

SINIRLI SAYIDA ÇIKACAK

Halihazırda kullanılan ABD pasaportlarında Ay'a iniş gibi tarihi olaylar ve Özgürlük Heykeli gibi ulusal simgeler bulunuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü, yeni pasaportların sadece başkentte dağıtılacağını, sınırlı sayıda ve 10 yıl geçerli olacağını duyurdu.