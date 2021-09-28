ABD, Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep etti iddiası

ABD, Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep etti iddiası

Mark Milley'in Rus mevkidaşı Gerasimov'a üs kullanma konusunda Pentagon'un talebini aktardığı öne sürüldü. Görüşmenin ayrıntıları, ABD basınına sızdırıldı.

ABD ile Rusya arasında genelkurmay başkanları düzeyinde gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra, bu ülkedeki terörle mücadele operasyonları için başta Pakistan olmak üzere Afganistan'a komşu birçok ülkeden üs talebinde bulundu ancak henüz bölgede üslerini kullandıracak bir ülke bulamadı.

ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ GÖRÜŞME SIZDIRILDI

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Mark Milley'nin Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile Helsinki'de görüştüğünü ve başta Afganistan'dan çekilme süreci olmak üzere birçok konuyu ele aldığını açıklamıştı.

Görüşmenin açıklamada yer almayan detayı, Milley ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ifade vermesinden hemen önce Wall Street Journal gazetesine sızdırıldı.

RUSYA'YA "ÜSLERİNİZİ KULLANALIM" TALEBİ

Milley'in, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarda sınıra yakın Rus üslerini kullanma talebini ilettiği iddia edildi.

Yetkililer, Gerasimov'un bu konuda herhangi bir söz vermediğine dikkati çekerken, Putin'in 16 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında Amerikan askerlerine Rus üslerinde ev sahipliği yapabilecekleri fikrini ortaya attığını ve Milley'nin teklifinin de bu görüşmeye dayandığını iddia etti.

PUTİN'E İLETİLMEK ÜZERE...

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer, gazeteye yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley'nin Helsinki'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üs talebini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmek üzere Orgeneral Gerasimov'a aktardığını ileri sürdü.

YASALAR, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ YASAKLIYOR

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Yasalara göre, ABD'nin Rusya ile askeri iş birliği yapması yasak.