ABD, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacak

ABD, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacak

ABD, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için insani yardım konferansı düzenlendi.

Konferansa video konferans ile katılan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkedeki insani durumun "korkunç" olduğunu söyledi.

ABD BU YIL AFGANİSTAN'A 330 MİLYON DOLAR YARDIM YAPTI

ABD'nin Afganistan'a yaklaşık 64 milyon dolar insani yardım yapacağı taahhüdünde bulunan Greenfield, bu yıl Afganistan'da 330 milyon dolar yardımda bulunduklarını, gelecek aylarda sahadaki duruma göre daha fazla yardım yapabileceklerini ifade etti.

Diğer ülkelere de Afganistan ile dayanışma çağrısı yapan Greenfield, Taliban'a ise insani yardım kuruluşlarına engelsiz erişim sağlaması, azınlıklar, kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

BM 606 MİLYON DOLAR FONA İHTİYAÇ DUYUYOR

BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 606 milyon dolar fona ihtiyaç duyuyor.

BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

AFGAN ÇOCUKLAR YETERSİZ BESLENMEYE MARUZ KALABİLİR

BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.

BM'ye göre 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.

ABD 31 AĞUSTOS'TA ÇEKİLME SÜRECİNİ TAMAMLAMIŞTI

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.