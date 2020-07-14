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    ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi

    ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi

    ABD, Taliban'la vardığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki 5 üssünü kapattığını bildirdi.
    • AA
    • 14.07.2020 - 18:08
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    ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi

    ABD ve Taliban heyetleri, 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da anlaşmaya varmıştı.

    Anlaşma kapsamında ABD, 135 gün içerisinde ülkedeki 14 binin üzerindeki asker sayısını 8 bin 600'e indirecekti.

    ABD ile Taliban arasında uzun süre üzerinde çalışılan anlaşma, sürenin dolmasıyla hayata geçirilmeye başlandı.

    ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi #1

    "5 ÜSTEN ÇEKİLDİK"

    Konuyla ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, anlaşma kapsamında Amerikan askerlerinin Afganistan'daki 5 askeri üsten çekildiğini bildirdi.

    Yetkili, üslerin Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerindekiler olduğunu ifade ederken, yapılacak resmi açıklama öncesinde çekilmeyle ilgili detay vermekten kaçındı.

    ABD, Afganistan'daki 5 üssünden çekildi #2

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