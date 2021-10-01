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    ABD, Afganlar için tahliye uçuşlarını yeniden başlatacak

    Pentagon'dan yapılan açıklamada, Afganistan vatandaşlarını taşıyan uçuşların gelecek hafta tekrar başlayacağı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 08:59
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    ABD, Afganlar için tahliye uçuşlarını yeniden başlatacak

    ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, bu ayın başlarında, yurt dışındaki bazı üslere tahliye edilen Afganlarla ilgili operasyonları kızamık salgını gerekçesiyle durdurmuştu.

    Afganlar, üslerde bekleyişlerini sürdürürken, Washington'dan yeni bir açıklama geldi.

    UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

    ABD Kuzey Komutanlığı'ndan General Glen VanHerck, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok yakın bir zamanda uçuşların başlayacağını tahmin ediyorum. Potansiyel olarak, gelecek hafta bir şeyler görebiliriz." dedi.

    8 ÜS TAHLİYELERE AYRILDI

    Yaklaşık 53 bin Afganlının tahliyesinde ABD'deki sekiz askeri üs kullanılıyor. The Hill'in haberine göre, tahliye edilenler, diğer bazı hastalıklara ve koronavirüse karşı aşılandı.

    ABD, Afganlar için tahliye uçuşlarını yeniden başlatacak #1

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