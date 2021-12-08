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    ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı

    ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı

    ABD ordusu ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG militanları ile Deyrizor'da ortak tatbikat yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:09
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    ABD'nin DEAŞ'a karşı koalisyon bahanesi ile Türkiye'nin güney sınırlarındaki PKK/YPG militanlarına desteği sürüyor.

    Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen ABD, bölgedeki teröristlere silah, mühimmat, araç ve tıbbi yardım kadar askeri anlamda da teknik destek veriyor.

    TERÖRİSTLERLE ORTAK TATBİKAT

    Geçtiğimiz günlerde teröristlere helikopter eğitimi veren ABD'nin bölgede bulunan güçleri bu kez teröristlerle ortak tatbikat düzenledi.

    ABD askerleri ve PKK'nın ortak tatbikatı ViDEO

    FÜZELER VE ZIRHLI ARAÇLAR KULLANILDI

    Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlenen tatbikata, Javelin tanksavar füzeleri ve Bradley zırhlı araçları kullanıldı.

    Tatbikat anlarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyadan yayınlandı.

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