ABD: AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına ihtiyacımız olmayabilir

Anthony Fauci, endişelere yol açan aşıya kapıyı kapattı. Fauci, diğer firmalarla yaptıkları anlaşma dolayısıyla kendilerine yetecek kadar doza sahip olduklarını söyledi.

Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına yönelik bulgular üzerine bazı ülkeler aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitti.

Almanya, tartışmalı aşının 60 yaş altındakilerde kullanımını durdurmaya karar verdi. Benzer karara imza atan Kanada da aşının 55 yaş altına yapılmasını askıya aldı.

ABD'DEN ASTRAZENECA'YA KIRMIZI IŞIK

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ülkede yasal onay almış olsa bile AstraZeneca’nın koronavirüs aşısına ihtiyaç duymayabileceklerini söyledi.

Salgına karşı mücadelede bir başka kilometre taşı olarak görülen Oxford-AstraZeneca aşısı, ABD hariç diğer birçok ülke tarafından kullanılmak üzere onaylanmış olmasına rağmen, geçen yılın sonlarından bu yana soru işaretlerine neden oldu.

Fauci, ABD'nin diğer aşı üreticileriyle tüm nüfusunu aşılamaya yetecek kadar sözleşmeye sahip olduğunu belirtti.

"TÜM İHTİYAÇLARIMIZA YETECEK KADAR AŞIMIZ VAR"

ABD olarak AstraZeneca aşısını kullanıp kullanmayacakları sorulan Fauci, "Bu soru havada. Genel hissim, bir dizi şirketle olan sözleşmeye dayalı ilişkilerimiz göz önüne alındığında, AstraZeneca olmaksızın tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetecek kadar aşıya sahip olduğumuzdur." ifadesini kullandı.

Söz konusu aşının denemelerinde görülen "yüksek başarı" oranının, denemelerde yanlış doz kullanımıyla ilişkili olabileceği ortaya çıkmıştı. Daha sonra mart ayında, birçok ülke, aşının yol açtığı kanda pıhtılaşmaya dair raporların ardından AstraZeneca'nın aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.