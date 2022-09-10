ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğuğuna terk etmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'da meydana gelen enerji krizine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi etkisini artırıyor.

Rusya'nın gazı kesmesiyle birlikte Avrupa'nın kışı sert geçireceği belirtiliyor.

Bu bağlamda gündemi değerlendirmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.

"Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız"

Avrupa'nın enerji sorununa dair konuşan Blinken, "Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksek. Ancak boyun eğmenin maliyeti daha yüksek olacaktır." ifadesini kullandı.

Blinken, Avrupa'da enerji maliyetlerinin arttığını, birçok kişinin bu kış evini ısıtmakta zorlanacağını belirterek "Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız." dedi.

"Tek yol diplomasi"

AA'nın haberine göre Blinken, Ukrayna'ya ABD desteğinin süreceğini, son olarak 2,2 milyar dolar yardım açıkladıklarını hatırlattı.

Blinken, "Rusya'nın saldırganlığını bitirmenin tek yolu diplomasidir ancak şu anda diplomasi yürütebileceğime dair bir işareti Rusya'dan göremiyoruz. Ancak bunun zamanı geldiğinde Ukrayna en güçlü durumunda olmalı." dedi.

"Rus askerleri nereye gönderildiğini bilmeden cepheye gidiyor"

Ukrayna ordusunun son günlerde Rus güçlerine karşı ciddi kazanımlar elde ettiğini, Rus ordusunun moralinin bozuk olduğunu belirten Blinken, "Bazı Rus askerleri nereye gönderildiğini bile bilmeden cepheye gidiyor." diye konuştu.

Blinken, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin kötüleştiği ve ülkenin büyük bir bedel ödediği görüşünü dile getirdi. Blinken, Rus ordusunun gücünü göstermeye çalıştığını ancak Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden silah almak zorunda kaldığını kaydetti.

"Rusya durursa barış olur"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna kuvvetlerinin Moskova'nın Donbas'taki saldırısını püskürtmeyi başardığını aktaran Stoltenberg, son birkaç gün içinde hem güneyde hem doğuda ilerleme görüldüğünü söyledi.

"Ukrayna'ya destek vermeye hazır olmalıyız"

Stoltenberg, bu durumun uzun sürmeyebileceğini ifade ederek "Uzun vade için hazırlıklı olmalıyız ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya destek vermeye hazır olmalıyız." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya savaşmayı bırakırsa barış olur. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığı sona erer." ifadelerini kullandı.

Kışın zorlu geçeceğine işaret eden Stoltenberg, Ukrayna ordusuna silah ve mühimmatın yanı sıra kışlık giysiler, çadırlar, jeneratör gibi teçhizatın da sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'ya sağlanan yardımlar

Stoltenberg, bir soru üzerine bazı müttefiklerin Ukrayna'ya sağlanan silah ve mühimmatla ilgili stokların fazla tükenip tükenmediği konusunu gündeme getirmesine değindi.

Bunların Rusya'nın Avrupa'daki bağımsız egemen bir ulusa karşı saldırgan eylemlerini durdurmak için kullanıldığını anımsatan Stoltenberg, "Başkan Putin Ukrayna'da kazanırsa bu sadece Ukraynalılar için değil, aynı zamanda hepimiz için tehlikelidir." diye konuştu.

"Güvenliğimizi artırmaya çalışıyoruz"

Stoltenberg, "Dolayısıyla bu stokların kullanılması, aslında kendi güvenliğimizi artırmaya ve Rusya'nın NATO ülkelerine karşı herhangi bir saldırgan eylemde bulunma riskini azaltmaya yardımcı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Müttefiklere daha fazla destek için çağrıda bulunan Stoltenberg, verilen desteğin sahada büyük bir fark yarattığının görüldüğünü dile getirdi.

Stoltenberg, stokların seviyesi ile ilgili endişeyi gidermenin diğer bir yolunun da daha fazla üretmek olduğunu, bunun için tüm başkentlerle temasların sürdüğünü, savunma planlaması konusunda NATO'da yapılar kurulduğunu kaydetti.