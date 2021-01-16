ABD, Bahreyn ve BAE'yi 'Başlıca Güvenlik Ortağı' ilan etti

ABD, Bahreyn ve BAE'yi 'Başlıca Güvenlik Ortağı' ilan etti

Beyaz Saray, iki ülkeyle ilişkileri yeni bir noktaya taşıdığını duyurdu.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında arabuluculuk yaparak, bu ülkelerin normalleşmesini sağlayan ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray, Bahreyn ve BAE'nin ABD'nin "Başlıca Güvenlik Ortağı" olarak tanındığını duyurdu.

BAE VE BAHREYN İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün hem BAE hem de Bahreyn'in, ABD'nin Başlıca Güvenlik Ortağı olarak tanındığını duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

"SIRA DIŞI ORTAKLIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ"

"Başlıca Güvenlik Ortağı" pozisyonunun, BAE ve Bahreyn'e özel bir statü olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Bu durum, bizim sıra dışı güvenlik ortaklığımızın bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"CESARETİMİZİ YANSITIYOR"

Bugünkü kararın BAE ve Bahreyn ile ABD arasındaki yeni bir ortaklık düzeyinin göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu karar aynı zamanda, bizim sıra dışı cesaretimizi, kararlılığımızı ve liderliğimizi yansıtmaktadır." görüşü paylaşıldı.