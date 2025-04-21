ABD basını duyurdu: Afrika'daki operasyonlar sonlanıyor

AA

New York Times’ın edindiği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası faaliyetlerine yönelik kapsamlı değişiklikler içeren bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

AFRİKA'DA BÜYÜKELÇİLİKLER KAPATILACAK

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILACAK

Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.