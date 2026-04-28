ABD basını: İran, teklifini revize ederek yeniden sunmaya hazırlanıyor

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İki ülke arasındaki ateşkes süreci devam ederken müzakereler konusunun nasıl ilerleyeceği tüm dünya tarafından merak ediliyor.

Taraflar arasında ikinci görüşme bir türlü gerçekleştirilemezken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İRAN TEKLİFİNİ REVİZE ETMEYE HAZIRLANIYOR

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edildi.

Haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Rusya ziyaretinin ardından bugün İran’a dönmesinin beklendiği ve teklifi İranlı liderlerle istişare edeceği ifade edildi.

MÜCTEBA HAMANEYİN'İN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, sürecin devam ettiği ve belirsizliğini koruduğu aktarılarak, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu ifade edildi.

TRUMP: İRAN ÇÖKÜŞ AŞAMASINDA OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın çöküş aşamasında olduğunu iddia ederek, "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi.

Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.