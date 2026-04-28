Hindistan'da mezardan kardeşini çıkarıp para çekmeye gitti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...

50 yaşındaki bir adam, ölen ablasının banka hesabında yer alan parayı çekmek istedi.

İSKELETİ BANKA ŞUBESİNE GETİRDİ

Ancak banka görevlilerinin 'Hesap sahibini getir' engeline takıldı.

Ablasının vefat ettiğine görevlileri inandıramayan Jeetu Munda, mezarı açarak ablasının iskeletini banka şubesine getirdi.

Kan donduran görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yaşadığı çaresizliği basın mensuplarına anlatan Munda, "Bana sürekli ‘hesap sahibini getir’ dediler. Öldüğünü söyledim ama dinlemediler. Ben de kanıtlamak istedim, bu nedenle mezarı açıp iskeletini getirdim." ifadelerini kullandı.

"RESMİ PROSEDÜRLERDEN HABERSİZ"

Sıra dışı olayın ardından bankaya intikal eden yerel polis amiri Kiran Prasad Sahu, yaşananların temelinde iletişim kopukluğu ve bilgisizliğin yattığına dikkat çekti.

Jeetu Munda'nın okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu olduğunu belirten Sahu, Munda'nın "yasal mirasçı" veya "hesap yetkilisi" gibi resmi prosedürlerden haberdar olmadığını vurguladı.

Sahu, banka görevlilerinin vefat eden bir kişinin hesabından para çekme süreci hakkında vatandaşa gerekli bilgilendirmeyi yapmakta başarısız olduklarını ifade etti.

YEREL YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Skandalın bölgede yankı uyandırmasının ardından yerel yönetim de harekete geçti.

Bölge Yöneticisi (BDO) Manas Dandpat, yasal mirasçılık işlemleri için daha önce kimsenin kendisine başvurmadığını belirterek, "Olaydan bugün haberdar oldum. Sorunu çözmek için neler yapılabileceğine bakacağız." şeklinde konuştu.

TEK HAK SAHİBİ KONUMUNDA

Banka kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalra Munda'nın hesabındaki resmi yetkili kişinin de daha önce hayatını kaybetmesi sebebiyle Jeetu Munda, paranın tek hak sahibi konumunda bulunuyor.

YENİDEN DEFNEDİLDİ

Talihsiz kadının bankaya getirilen iskelet kalıntıları, polis ekiplerinin gözetimi altında yeniden mezarlığa defnedildi.